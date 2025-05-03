Флаг Орловской области подняли на месте остановки пропавшей экспедиции Русанова

На полуострове Михайлова в Карском море на месте, где в 1970-х годах были найдены вещи пропавшей экспедиции Владимира Русанова, команда полярного исследователя Богдана Булычёва подняла флаг Орловской области и установила памятную табличку.
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