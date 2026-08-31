Почему зеленый дом в Непале уцелел посреди апокалипсиса

Какие особенности конструкции могли помочь зданию выдержать удар стихии Зелёный дом в Непале, уцелевший после мощного селевого потока 26 августа 2026 года, стал одним из самых обсуждаемых кадров этой катастрофы.
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