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Женская Вселенная

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Почему зеленый дом в Непале уцелел посреди апокалипсиса

Почему зеленый дом в Непале уцелел посреди апокалипсиса

Какие особенности конструкции могли помочь зданию выдержать удар стихии Зелёный дом в Непале, уцелевший после мощного селевого потока 26 августа 2026 года, стал одним из самых обсуждаемых кадров этой катастрофы.

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