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В России предложили перевести дальневосточные вузы на бесплатное обучение

В России предложили перевести дальневосточные вузы на бесплатное обучение

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать обучение в государственных вузах Дальнего Востока исключительно бесплатным, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Миннауки Валерия Фалькова.

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