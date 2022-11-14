В России предложили перевести дальневосточные вузы на бесплатное обучение

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать обучение в государственных вузах Дальнего Востока исключительно бесплатным, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Миннауки Валерия Фалькова.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать обучение в государственных вузах Дальнего Востока исключительно бесплатным, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Миннауки Валерия Фалькова.
Свежие комментарии