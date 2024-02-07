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Volkswagen сбил пешехода в Туле на улице Баташевской

Volkswagen сбил пешехода в Туле на улице Баташевской

Вечером 6 февраля в 18:50 на улице Баташевской города Тулы произошло ДТП, в ходе которого мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем &quot;ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО&quot;, наехал на пешехода, мужчину 1995 года рождения.

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