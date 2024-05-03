На обратную сторону Луны отправится беспилотный китайский корабль

Пекин. КНР. Запуск китайского космического корабля «Чанъэ-6» на Луну ожидается 3 мая. Он должен в автоматическом режиме обследовать обратную сторону естественного спутника Земли, передает «МИР 24» со ссылкой на «Синьхуа».
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