Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» остался без денег и паспорта в Италии

Отдых в Италии для Даниэля Вегаса пройдет со знаком минус, потому что у него украли паспорт, документы, кошелек с деньгами.
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