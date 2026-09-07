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Мерц назвал «драматическим поражением» проигрыш его партии на выборах

Мерц назвал «драматическим поражением» проигрыш его партии на выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что партия Христианско-демократический союз (ХДС) потерпела «драматическое поражение» на выборах в ландтаг (региональный парламент) Саксонии-Анхальте.

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