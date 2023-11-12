Суверенный ИИ: империя машин, или независимость научных разработок?

Первое в мире государство искусственного интеллекта поднимает флаги. В нейтральных водах строятся плавучие острова с мощными датацентрами, которые изначально рассчитывают получить территориальный, экономический и политический суверенитет.
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