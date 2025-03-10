Редкоземельные элементы: ресурсные сделки чреваты неприятными сюрпризами

Очередной фронт американо-китайского противоборстваНе имеющие собственных месторождений рассеянные и редкоземельные металлы (РЗМ) играют немаловажную роль в современных технологиях, включая производство электроники, аккумуляторов, ветрогенераторов и электротранспорта.
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