Маск: застрявшие на МКС астронавты NASA все еще не вернулись из-за Байдена

Астронавты NASA, застрявшие на МКС, могли бы вернуться на Землю еще полгода назад, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена воспротивилась этому, заявил бизнесмен, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.