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Газета Коммуна

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Как в Воронеже отметят 440-летие города

Первое письменное упоминание о Воронеже относится к 1 марта 1586 года. Однако по традиции День города празднуют не в сыром марте, а в более тёплую и погожую пору — в третью субботу сентября.

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