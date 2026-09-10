Как в Воронеже отметят 440-летие города

Первое письменное упоминание о Воронеже относится к 1 марта 1586 года. Однако по традиции День города празднуют не в сыром марте, а в более тёплую и погожую пору — в третью субботу сентября.
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