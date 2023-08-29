Бандеровцы застрелили несостоявшегося водителя "Леопарда"

Анатолий Анатольев

ДОБРО уже ПОБЕЖДАЕТ, более 1 млн. ЗЛА ответили навсегда, остальная половина поехала в Магадан и Колыму, а как скакали! Процесс пошел по сценарию ДОБРОТЫ, а ведь предупреждали, но что взять с ДЕБИЛОВ, кроме зазнайства!!!!! И почему не жалко их?