Бандеровцы застрелили несостоявшегося водителя "Леопарда"

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
ДОБРО уже ПОБЕЖДАЕТ, более 1 млн. ЗЛА ответили навсегда, остальная половина поехала в Магадан и Колыму, а как скакали! Процесс пошел по сценарию ДОБРОТЫ, а ведь предупреждали, но что взять с ДЕБИЛОВ, кроме зазнайства!!!!! И почему не жалко их?
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