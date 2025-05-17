В Барнауле спасатели эвакуировали пятерых человек из-за пожара на балконе

В качестве предварительной причины произошедшего называют неосторожное курение В Барнауле на улице Новосибирской при пожаре в многоэтажке спасатели эвакуировали пятерых человек, сообщили в МЧС Алтайского края.
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