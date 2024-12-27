Царьград
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Царьград

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Россия и Китай: Совместное противодействие Западу в 2025 году

Россия и Китай: Совместное противодействие Западу в 2025 году

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил о совместном противодействии России и Китая на западное сдерживание к 2025 году.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Из  Царьграда  (  кстати, очень мерзкое  название  в республике, противоречащее её  законам) оракулы, как из бычьего  пениса канат. Китай  говорит много, но  его словам  верить можно  через пять  одному. Он до сих пор не признал  Крым  и Донбасс, заблокировал работу  всех российских банков, и не  думает их разблокировать. Он только сосёт из  нас лес, нефть, гах  и прочее , взамен не  давая  почти ничего.И не  А поможет он России только  на словах.
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