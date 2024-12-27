Владимир Алтайцев

Из Царьграда ( кстати, очень мерзкое название в республике, противоречащее её законам) оракулы, как из бычьего пениса канат. Китай говорит много, но его словам верить можно через пять одному. Он до сих пор не признал Крым и Донбасс, заблокировал работу всех российских банков, и не думает их разблокировать. Он только сосёт из нас лес, нефть, гах и прочее , взамен не давая почти ничего.И не А поможет он России только на словах.