Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил о совместном противодействии России и Китая на западное сдерживание к 2025 году.
Россия и Китай: Совместное противодействие Западу в 2025 году
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Из Царьграда ( кстати, очень мерзкое название в республике, противоречащее её законам) оракулы, как из бычьего пениса канат. Китай говорит много, но его словам верить можно через пять одному. Он до сих пор не признал Крым и Донбасс, заблокировал работу всех российских банков, и не думает их разблокировать. Он только сосёт из нас лес, нефть, гах и прочее , взамен не давая почти ничего.И не А поможет он России только на словах.
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