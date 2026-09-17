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Аргументы недели

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Умерла актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Умерла актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя»

На 71-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова. Актриса умерла после продолжительной тяжёлой болезни.

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