Расписание трансляций Players Championship 2022

7 — 13 февраля, Плеерс Чемпионшип 2022, Aldersley Arena, Вулвергемптон, Англия Победитель предыдущего турнира (рейтинговый): Джон Хиггинс Players Championship 2022 Новости Players Championship 2022 Турнирная таблица, результаты Players Championship 2022 Голосование: Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста Players Championship 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Плеерс Чемпионшип 2022 по снукеру 7 февраля Первый день — 1/8 финала Прямые трансляции начало трансляции 22:00 мск (Где смотреть онлайн: на EurosportPlayer, на matchroom.