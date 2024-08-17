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Царьград

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В Новосибирске мужчина избил молотком парня со шваброй в цветочном магазине

В Новосибирске мужчина избил молотком парня со шваброй в цветочном магазине

Поводом для драки послужил отказ юноши в рукопожатии. Тот сделал это не из неуважения, а потому что ел бутерброд.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А что вы думаете - олигофреников, шизоидов, дебилов, патологических сексопатов и просто садистов - ПОЛНО СВОБОДНО РАЗГУЛИВАЮЩИХ СРЕДИ НАС, РЯДОМ С НАМИ, В НАШИХ ДОМАХ И В НАШИХ ДВОРАХ... И потому - осторожность и еще раз осторожность при знакомствах... И хорошо бы помнить - люди, кто бы они ни были, чаще всего нацеливаются на тех, от кого можно что-то ПОЛУЧИТЬ... ( Средства, протеже, нужные связи, жизненную энергию). СЮДА ЖЕ ВХОДИТ КАТЕГОРИЯ &quot;ДРУЖБА&quot; ( к сожалению). И даже - &quot;ЛЮБОВЬ&quot;...
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