Поводом для драки послужил отказ юноши в рукопожатии. Тот сделал это не из неуважения, а потому что ел бутерброд.
В Новосибирске мужчина избил молотком парня со шваброй в цветочном магазине
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Evgenija Palette
А что вы думаете - олигофреников, шизоидов, дебилов, патологических сексопатов и просто садистов - ПОЛНО СВОБОДНО РАЗГУЛИВАЮЩИХ СРЕДИ НАС, РЯДОМ С НАМИ, В НАШИХ ДОМАХ И В НАШИХ ДВОРАХ... И потому - осторожность и еще раз осторожность при знакомствах... И хорошо бы помнить - люди, кто бы они ни были, чаще всего нацеливаются на тех, от кого можно что-то ПОЛУЧИТЬ... ( Средства, протеже, нужные связи, жизненную энергию). СЮДА ЖЕ ВХОДИТ КАТЕГОРИЯ "ДРУЖБА" ( к сожалению). И даже - "ЛЮБОВЬ"...
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