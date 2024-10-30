В Таджикистане сотни человек задержали за занятие колдовством

Свыше 1,5 тысячи человек были задержаны правоохранителями Таджикистана за занятия колдовством и гаданиями, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 октября на открытии нового учебного центра по подготовке сотрудников МВД страны.