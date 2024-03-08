Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Речь имела оглушительный успех

Министр по делам детей, инвалидов и гендерного равенства Ирландии гомосексуалист Родрик О’Горман (он недавно вышел замуж и сам является женой) произносит в пустом зале местного парламента речь по случаю Международного женского дня.

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