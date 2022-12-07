США могут провести Кубок Америки в 2024-м. Эквадор отказался от турнира из-за проблем с безопасностью и инфраструктурой

Эквадор отказался от проведения Кубка Америки в 2024 году. Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас объяснил, что есть два препятствия: проблемы с безопасностью на фоне роста организованной преступности и отсутствие необходимой инфраструктуры.