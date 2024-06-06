Глава АвтоВАЗа рассказал об эксплуатации чиновниками Lada и выпуске новых брендов

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщил «Известиями», что чиновники в будущем могут пересесть на автомобили Lada, многие из них уже сейчас пользуются данными автомобилями.
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