Глава АвтоВАЗа рассказал об эксплуатации чиновниками Lada и выпуске новых брендов

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщил «Известиями», что чиновники в будущем могут пересесть на автомобили Lada, многие из них уже сейчас пользуются данными автомобилями.