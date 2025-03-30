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Замглавы администрации Архангельской области умер во время хоккейного матча

Замглавы администрации Архангельской области умер во время хоккейного матча

В Архангельске умер заместитель руководителя областной администрации Владимир Ананьев. Ему стало плохо во время городского чемпионата по хоккею, в котором он принимал участие в составе команды правительства региона, сообщает 29.

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