Замглавы администрации Архангельской области умер во время хоккейного матча

В Архангельске умер заместитель руководителя областной администрации Владимир Ананьев. Ему стало плохо во время городского чемпионата по хоккею, в котором он принимал участие в составе команды правительства региона, сообщает 29.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии