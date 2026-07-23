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Подмосковье накроет туман

Московскую область со второй половины ночи и до утра 24 июля накроет туман. Об этом жителей столичного региона со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области По информации ведомства, при тумане видимость будет достигать 300-800 метров.

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