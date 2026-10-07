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Контрафронт

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Польша: воздушное пространство над аэропортом Люблин (LUZ/EPLB) и аэропортом Жешув-Ясионка...

Польша: воздушное пространство над аэропортом Люблин (LUZ/EPLB) и аэропортом Жешув-Ясионка (RZE/EPRZ) было закрыто до 07:00 (05:00 по Гринвичу) из-за военных операций, связанных с атаками России на Украину.

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