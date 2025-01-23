В Петербурге пострадавшей девочке виновник ДТП выплатит 50 тысяч рублей компенсации

Несчастный случай произошел 18 сентября 2023 года Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по запросу местного жителя, который обратился за помощью в получении компенсации морального вреда для своей 14-летней дочери, передали в пресс-службе ведомства.
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