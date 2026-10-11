Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп предложил переименовать Тихий океан в свою честь

Трамп предложил переименовать Тихий океан в свою честь

Трамп предложил переименовать Тихий или Атлантический океаны в «Океан Америк» Трамп заявил, что США уже переименовали Мексиканский залив и озеро Онтарио, и теперь Штатам нужна река и океан.

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