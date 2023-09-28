´Занятия в детском саду´.

Вот и прошёл месяц с начала учебного года. Это значит, что ребята получили новые знания на занятиях, а малыши научились общаться с педагогами и сверстниками, приобрели некоторые навыки самообслуживания, играли и развивались.
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