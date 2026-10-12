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Алехандро Гомес: «Надеюсь, что Россия как можно скорее вернется в еврокубки и на международные турниры»

Алехандро Гомес: «Надеюсь, что Россия как можно скорее вернется в еврокубки и на международные турниры»

Полузащитник «Форте Виртус» из ОАЭ Алехандро Гомес, ранее выступавший за «Аталанту» и сборную Аргентины, высказался о возможном возвращении российских команд на международные турниры.

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