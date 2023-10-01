В Нерчинске родилась королевская двойня

В ЗАГС Нерчинского района зарегистрировано рождение королевской двойни – мальчика и девочки.В пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья сообщили, что счастливыми родителями снова стала пара Вячеслава и Татьяны.
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