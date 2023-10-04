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СССР-Россия

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Актёр Белый отменяет русских в Израиле, а его отменяет Париж

Актёр Белый отменяет русских в Израиле, а его отменяет Париж

Сбежавший в Израиль актёр Александр Белый во всю ищет, куда бы приложить нерастраченный талант. Востребованность — необходимый атрибут артиста, а пока залов Белый (он же Вайсман) на чужбине не собирает.

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Комментарии
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Зоя
сейчас  этих подлецов раздирает зависть и злоба на тех,кто остался в России,которые продолжают играть и творить на сцене,по их понятиям.после их побега, Россия должна была развалиться, а они бы праздновали победу ...Но,увы, они просчитались...  Они поняли,что поставили не на ту ЛОШАДЬ......и от этого еще больше озверели...
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16 час.
Юна
Ну Панин на сцену не лезет. Он конкретно дебил. А белый возомнил себя Аленом Делоном что ли? Его и РФ не все знали. А уж в Париже то своего говна хватает. Пусть с клопами разберутся. С настоящими.
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14 час.
J
Jubar
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14 час.

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