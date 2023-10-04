Актёр Белый отменяет русских в Израиле, а его отменяет Париж

Зоя

сейчас этих подлецов раздирает зависть и злоба на тех,кто остался в России,которые продолжают играть и творить на сцене,по их понятиям.после их побега, Россия должна была развалиться, а они бы праздновали победу ...Но,увы, они просчитались... Они поняли,что поставили не на ту ЛОШАДЬ......и от этого еще больше озверели...