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Инфраструктура и прозрачность: в Республике Алтай растет туристическая отрасль

Инфраструктура и прозрачность: в Республике Алтай растет туристическая отрасль

Республика Алтай демонстрирует уверенный рост туристической отрасли — консолидированные налоговые поступления от нее по итогам прошлого года достигли 1,8 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя годом ранее.

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