«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева» Ну да, именно такой он и был, но это же должно было когда-то кончиться, вся эта **бищно-**ядская тусовка гнойных пидоров.
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