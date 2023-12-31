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«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева»

«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева»

«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева» Ну да, именно такой он и был, но это же должно было когда-то кончиться, вся эта **бищно-**ядская тусовка гнойных пидоров.

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