Помните навал ВСУ на Крынки, в ходе которого Украина угробила немалое количество своих своих вполне боеспособных войск? Было много вопросов - а зачем они так бездарно тратят свои силы в натуральных "мясных штурмах", которые просто не имеют никакого смысла? Оказывается, у этой операции смысл имелся! При том не простой, а что ни на есть стратегический! Так они хотели вернуть Крым! Или, хотя бы, дойти до перешейка.
Оказывается, у операции в Крынках был смысл
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Генрих
У наглов и прочих подпиндосов цель одна - окончательно оторвать Украину и ее население от России. Вот и стараются сволочи - чем больше жертв у хохлов, тем больше обиды и ненависти к русским.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии