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Табор в арендованной квартире: как не дать жильцам превратить жилье в общежитие

Табор в арендованной квартире: как не дать жильцам превратить жилье в общежитие

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Спрос на аренду жилья в России остается высоким, но арендодатели нередко сталкиваются с неприятной ситуацией: по договору заселяется один человек, а спустя месяц в квартире живет сразу несколько семей.

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