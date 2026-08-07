Табор в арендованной квартире: как не дать жильцам превратить жилье в общежитие

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Спрос на аренду жилья в России остается высоким, но арендодатели нередко сталкиваются с неприятной ситуацией: по договору заселяется один человек, а спустя месяц в квартире живет сразу несколько семей.
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