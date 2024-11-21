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Царьград

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"Предстоит тонуть в Харькове": Полковник заявил о тяжёлой ситуации ВСУ. Результата нет

"Предстоит тонуть в Харькове": Полковник заявил о тяжёлой ситуации ВСУ. Результата нет

Эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил о тяжёлой ситуации ВСУ в Харьковской области. Украинские военные много теряют, а результата нет.

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