Осудили барнаульца, кулаками "раздробившего" кости лица падчерице

Мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей В Алтайском крае осудили мужчину, который после возвращения из клуба избил супругу и ее 11-летнюю дочь, сообщает региональный СК.
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