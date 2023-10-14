Двух пропавших ищут спасатели в Хабаровском крае

На территории района имени Лазо и Комсомольского района Хабаровского края в настоящее время остаются две группы спасателей МЧС России, которые продолжают активные поисковые операции с целью локализации двух пропавших рыбаков.
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