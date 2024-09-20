«Кто такой Мэттью?» — RM ответил АРМИ на любовное послание

Сколько же забавных вещей происходит на платформе Weverse! Особенно поднимают настроения АРМИ моменты с участием ребят BTS, которые периодически просматривают комментарии от своих фанатов и даже отвечают на них некоторым счастливчикам.
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