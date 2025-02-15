В Челябинске ищут стажеров с зарплатой более 50 тысяч рублей. Скрин

Компании увеличили количество предложений о стажировках для соискателей в Челябинске. Заметно выросло число вакансий для поваров, упаковщиков и администраторов, которых готовы обучать за заработную плату, рассказали эксперты «Авито Работа».
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