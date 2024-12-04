В Китае отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Китай продолжит укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении «100% пошлин» для всех стран-участниц БРИКС.