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В Китае отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

В Китае отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Китай продолжит укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении «100% пошлин» для всех стран-участниц БРИКС.

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