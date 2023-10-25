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Жительница Новосибирска ищет свидетелей аварии, в которой погиб её муж-мотоциклист

Жительница Новосибирска ищет свидетелей аварии, в которой погиб её муж-мотоциклист

Авария произошла 13 сентября – из-за удара мотоцикл, на котором ехал мужчина, загорелся.В Новосибирске женщина просит откликнуться свидетелей аварии на перекрёстке Немировича-Данченко и Римского-Корсакова, в которой её муж получил смертельные травмы.

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