Жительница Новосибирска ищет свидетелей аварии, в которой погиб её муж-мотоциклист

Авария произошла 13 сентября – из-за удара мотоцикл, на котором ехал мужчина, загорелся.В Новосибирске женщина просит откликнуться свидетелей аварии на перекрёстке Немировича-Данченко и Римского-Корсакова, в которой её муж получил смертельные травмы.