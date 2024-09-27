Сегодня свой день рождения отмечает Челышева Ольга Ивановна! С днем рождения поздравляем! Счастья искренне желаем, Доброты, любви, тепла, Жизнь была чтоб хороша.
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Сегодня свой день рождения отмечает Челышева Ольга Ивановна! С днем рождения поздравляем! Счастья искренне желаем, Доброты, любви, тепла, Жизнь была чтоб хороша.