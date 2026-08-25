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Газета.ру

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Песков: РФ уверена в победе на СВО, средства ее достижения зависят от ситуации

Песков: РФ уверена в победе на СВО, средства ее достижения зависят от ситуации

Россия уверена, что добьется победы над Украиной в специальной военной операции (СВО). Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках завершения СВО.

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