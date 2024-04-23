Битва за Красногоровку: Смогут ли банзай-контратаки ВСУ остановить армию России

Наши и вражеские источники сообщают о прорыве русских штурмовиков в центр города Проект WarGonzo в своей утренней оперативке по состоянию на 16 апреля сообщает, что на южных окраинах Красногоровки в результате штурмовых действий российским войскам удалось улучшить свои позиции.
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