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Заноза

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Битва за Красногоровку: Смогут ли банзай-контратаки ВСУ остановить армию России

Битва за Красногоровку: Смогут ли банзай-контратаки ВСУ остановить армию России

Наши и вражеские источники сообщают о прорыве русских штурмовиков в центр города Проект WarGonzo в своей утренней оперативке по состоянию на 16 апреля сообщает, что на южных окраинах Красногоровки в результате штурмовых действий российским войскам удалось улучшить свои позиции.

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