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«Я был в шоке от того, насколько лучше теперь работает мой ноутбук». Владелец игрового Asus заменил жидкий металл на термопасту — и ноутбук «воскрес»

«Я был в шоке от того, насколько лучше теперь работает мой ноутбук». Владелец игрового Asus заменил жидкий металл на термопасту — и ноутбук «воскрес»

Пользователь заменил жидкий металл на термопасту G900 и термоинтерфейс Honeywell PTM7950 Владелец игрового ноутбука Asus ROG Zephyrus M16 — пользователь форума Reddit под ником nicknickmeetnick — рассказал о том, как «умирал» его мощный игровой ноутбук.

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