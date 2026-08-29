«Я был в шоке от того, насколько лучше теперь работает мой ноутбук». Владелец игрового Asus заменил жидкий металл на термопасту — и ноутбук «воскрес»

Пользователь заменил жидкий металл на термопасту G900 и термоинтерфейс Honeywell PTM7950 Владелец игрового ноутбука Asus ROG Zephyrus M16 — пользователь форума Reddit под ником nicknickmeetnick — рассказал о том, как «умирал» его мощный игровой ноутбук.