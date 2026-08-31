Исследование выявило снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей долгожителей

Недавнее исследование, проведённое специалистами из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, Бостонского и Тафтского университетов, показало, что дети долгожителей имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и более низкую вероятность преждевременной смерти.
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