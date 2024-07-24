Открылась регистрация на Валдайский полумарафон, который пройдет 15 сентября

15 сентября в городе Валдай (Новгородская область) пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники будут соревноваться на дистанции 10 км.
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