Обновление 10.2.7 “Темное сердце” для World of Warcraft выйдет 7 мая На следующей недел...

Обновление 10.2.7 “Темное сердце” для World of Warcraft выйдет 7 маяНа следующей неделе для World of Warcraft выйдет заключительное обновление, которое завершит арку событий дополнения Dragonfligh и положит начало событиям для следующего грядущего дополнения – The War Within.
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