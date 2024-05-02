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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обновление 10.2.7 “Темное сердце” для World of Warcraft выйдет 7 мая На следующей недел...

Обновление 10.2.7 “Темное сердце” для World of Warcraft выйдет 7 мая На следующей недел...

Обновление 10.2.7 “Темное сердце” для World of Warcraft выйдет 7 маяНа следующей неделе для World of Warcraft выйдет заключительное обновление, которое завершит арку событий дополнения Dragonfligh и положит начало событиям для следующего грядущего дополнения – The War Within.

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