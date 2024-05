Обновление 10.2.7 “Темное сердце” для World of Warcraft выйдет 7 мая На следующей недел...

Обновление 10.2.7 “Темное сердце” для World of Warcraft выйдет 7 маяНа следующей неделе для World of Warcraft выйдет заключительное обновление, которое завершит арку событий дополнения Dragonfligh и положит начало событиям для следующего грядущего дополнения – The War Within.