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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой прослезился, обращаясь к фанатам «Зенита»: «Было честью носить эту футболку и радовать вас, вы всегда относились ко мне очень тепло. Клуб и вы навсегда в моем сердце»

Андрей Мостовой прослезился, прощаясь с болельщиками «Зенита». Полузащитник перешел в « Локомотив » на правах аренды до конца сезона.

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