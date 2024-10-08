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Царьград

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За оскорбление чувств христиан в Чечне уволили учителя физкультуры

За оскорбление чувств христиан в Чечне уволили учителя физкультуры

Учителя физкультуры, оскорбившего чувства христиан в соцсетях, задержали в Чечне.В Чечне сотрудники правоохранительных органов задержали учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, который оскорблял в соцсетях христиан.

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